Вся в розовом и с гламурной сумкой в руке: Пэрис Хилтон заметили в Нью-Йорке

В Нью-Йорк она прилетела из Калифорнии, чтобы рекламировать свое новое реалити-шоу, которое снимает с подругой Николь Ричи.

Американская телезвезда и светская львица Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Ее подловили на улице, когда она шла на шоу Дрю Бэрримор.

Пэрис в тот день была одета в нежно-розовое, практически пудровое платье от бренда Cong Tri. Оно было длины миди, не имело рукавов, но на юбке его украшала перфорация. Также нежности наряду добавила подкладка из розовой органзы, которая выглядывала из-под подола.

Образ известная красавица дополнила гламурной небольшой сумкой от Self-Portrait с бантом, украшенным стразами, туфлями на каблуках, белым пальто, и солнцезащитными очками. Конечно же, она сделала макияж и добавила к луку несколько украшений с бриллиантами.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Появилась она в этом наряде на следующий день после того, как была замечена в белом и черном платьях, которые тоже дополнила солнцезащитными очками.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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