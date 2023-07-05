Вся в розовом и с узлом на груди: Аманда Холден под прицелом фотографов в Лондоне

Британская звезда - теле- и радиоведущая Аманда Холден - в очередной раз пришла на работу - запись утреннего радиошоу Breakfast show на Heart FM - в очень эффектном образе. На знаменитости был total look в розовом цвете от бренда Pretty Lavish.

Это был шелковый костюм в пижамном стиле, состоящий из широких брюк и свободной блузы, которая завязывалась на груди на узел. Эффектности луку добавляло глубокое V-образное декольте.

Образ Аманда дополнила квадратной розовой сумкой с короткими ручками, туфлями-лодочками и двумя золотистыми цепочками с подвесками. На глазах у 52-летней женщины были черные солнцезащитные очки.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

А вот несколькими днями ранее Аманда показала публике свою подросшую дочь. Она приехала с 17-летней дочерью Лекси на Уимблдонский теннисный турнир. На мероприятии ведущая в тот раз появилась в белом платье без белья и в жакете.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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