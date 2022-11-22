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Вся в серебре и бриллиантах: шикарный образ Наоми Кэмпбелл

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
653
Время на прочтение
1 мин
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Вся в серебре и бриллиантах: шикарный образ Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Каждый выход легендарный топ-модели не остается незамеченным. "Черная пантера" очень тщательно подбирает свои образы, которые демонстрирует на значимых мероприятиях.

Вчера, 21 ноября, Наоми Кэмпбелл приняла участие в церемонии вручения наград Variety Club Showbusiness Awards 2022 в отеле Hilton в Лондоне. 

Эта церемония помогает поддержать больных, инвалидов, обездоленных детей и молодых людей по всей Великобритании.

Для такого важного события Наоми, которая недавно продемонстрировала образ с массивным украшением на лице, выбрала серебристый наряд от Fendi, состоящий из сложного кроя асимметричной юбки с брюками, топа и жакета. 

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Наряд модель дополнила черными лодочками и роскошным бриллиантовым ожерельем. 

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Дата публикации
Просмотры
653
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