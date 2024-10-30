Вся в серебре и гламурных туфлях: Сара Джессика Паркер на съемках финальных сцен "И просто так…"

Сара Джессика Паркер объявила через свой Instagram, что на этой неделе были завершены съемки сериала "И просто так…", который стал продолжением "Секса в большом городе". Третий сезон теперь отправляется на постпродакшн, а его выход ожидается уже в 2025 году.

Во время последних эпизодов Паркер сфотографировали в серебристом наряде. Актриса была запечатлена в широких брюках с принтом и кофте с длинными рукавами, расшитой мелкими пайетками.

Волосы ей стилисты собрали в хвост на один бок, а также добавили к луку гламурные туфли на каблуках с ремешками и стразами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

После этого папарацци сделали еще один кадр - съемки проходили в ресторане и поддержать маму-актрису пришли ее дочери-близняшки Марион и Табита.

Сара Джессика Паркер с дочками / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые выходы Сары Джессики Паркер (29 фото)