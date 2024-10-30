Вся в серебре и гламурных туфлях: Сара Джессика Паркер на съемках финальных сцен "И просто так…"

Оригинальные туфли героини - главная фишка этого сериала.
Сара Джессика Паркер объявила через свой Instagram, что на этой неделе были завершены съемки сериала "И просто так…", который стал продолжением "Секса в большом городе". Третий сезон теперь отправляется на постпродакшн, а его выход ожидается уже в 2025 году.
Во время последних эпизодов Паркер сфотографировали в серебристом наряде. Актриса была запечатлена в широких брюках с принтом и кофте с длинными рукавами, расшитой мелкими пайетками.
Волосы ей стилисты собрали в хвост на один бок, а также добавили к луку гламурные туфли на каблуках с ремешками и стразами.
После этого папарацци сделали еще один кадр - съемки проходили в ресторане и поддержать маму-актрису пришли ее дочери-близняшки Марион и Табита.
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