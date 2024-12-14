Вся в серебре и стразах: гламурная Кэти Перри выступила на концерте в Нью-Йорке

Певица Кэти Перри появилась на красной дорожке в Madison Square Garden в Нью-Йорке на ежегодном мероприятии iHeartRadio Jingle Ball.

Она вышла на публику в длинном серебряном платье со шлейфом, рукавами и высокой горловиной. Украшала этот наряд также небольшая драпировка спереди.

Образ Кэти дополнила множеством серебряных украшений, ярким макияжем и париком с длинными волосами.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Затем певица вышла на сцену. Образ для выступления певицы был совершенно другим, но тоже с серебряными элементами. Она носила корсет со стразами и мини-шорты, также ее голову украшали серебряные рога.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Кэти Перри / Фото: Associated Press

В последнее время она изменила свой стиль и носить в большинстве именно серебряные платья. Подобный наряд она надела на мероприятие Capital's Jingle Bell Ball 2024, которое проводилось в Лондоне. Тогда на певице было длинное платье с бахромой.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

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