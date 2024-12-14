Вся в серебре и стразах: гламурная Кэти Перри выступила на концерте в Нью-Йорке

Платье подчеркивало довольно сильно похудевшую фигуру певицы.
Певица Кэти Перри появилась на красной дорожке в Madison Square Garden в Нью-Йорке на ежегодном мероприятии iHeartRadio Jingle Ball.
Она вышла на публику в длинном серебряном платье со шлейфом, рукавами и высокой горловиной. Украшала этот наряд также небольшая драпировка спереди.
Образ Кэти дополнила множеством серебряных украшений, ярким макияжем и париком с длинными волосами.
Затем певица вышла на сцену. Образ для выступления певицы был совершенно другим, но тоже с серебряными элементами. Она носила корсет со стразами и мини-шорты, также ее голову украшали серебряные рога.
В последнее время она изменила свой стиль и носить в большинстве именно серебряные платья. Подобный наряд она надела на мероприятие Capital's Jingle Bell Ball 2024, которое проводилось в Лондоне. Тогда на певице было длинное платье с бахромой.
Читайте также:
- В корсете и юбке от украинского дизайнера: Кэти Перри сходила на концерт Сабрины Карпентер
- В наряде со стразами и сапогах: Кэти Перри спела со сцены, чтобы поддержать Харрис
- Выглядела роскошно: Кэти Перри произвела фурор нарядами на MTV Video Music Awards