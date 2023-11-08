Вся в серебре: немецкий фэшн-блогер Леони Ханне на гламурной вечеринке Vogue

Креативный директор Rabanne Жюльен Доссена совместно с H&M создал роскошный гардероб для вечеринок в бассейне в стиле 60-х и 70-х годов и Леони надела одно из его новых творений.

Известный немецкий фэшн-блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне с ног до головы оделась в серебряный наряд. Знаменитость посетила гламурное мероприятие в Берлине - ужин посвященный запуску коллаборации Модного дома Rabanne X H&M, который организовал Vogue.

Платье Леони было длины мини и с немного ассиметричной юбкой. Также оно полностью было расшито мелкими серебряными пайетками, а на подоле очень крупными.

Дополняли образ блогера босоножки со стразами, небольшая сумка, тоже декорированная пайетками, и серебряный маникюр. В ушах у Леони были большие серьги, а на руках множество браслетов и колец.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Мероприятие ознаменовало запуск коллекции, которая поступит в продажу онлайн и в выборочные магазины 9 ноября. Дизайнерская коллекция Rabanne x H&M входят женская одежда, мужская одежда, аксессуары и даже домашний декор. Коллекция повторяет гламурный стиль Пако Рабанна, предлагая мерцающую одежду для танцев на всю ночь.

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