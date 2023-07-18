Вся в сером и с новым цветом волос: Ариана Гранде вышла в свет после слухов о разводе

Мужа с 30-летней звездой на этом мероприятии не было.
Певицу Ариану Гранде заметили фотографы на трибунах во время теннисного чемпионата в Великобритании. Звезда сидела возле 35-летнего актера Джонатана Бейли, с которым сейчас снимается в фильме-мюзикле "Злая", премьера которого запланирована на ноябрь 2024 года.
Затем актеры переместились на светскую вечеринку финансируемую брендом Ralph Lauren. Соответственно Ариана и Джонатан были с ног до головы одеты в вещи этого бренда.
На Гранде был серый лук из коллекции осень-зима 2023-2024, состоящий из вязаного топа и длинной серой юбки со складками. Наряд она дополнила черными туфлями Loewe Toy, кепкой и солнцезащитными очками от Tiffany и кардинально сменила прическу - покрасилась в блондинку.
Также можно заметить, что у актрисы на пальце не было ни обручального, ни помолвочного кольца. Уже некоторое время ходят слухи, что Ариана рассталась со своим мужем Далтоном Гомесом после двух лет брака и сейчас в процессе развода.
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