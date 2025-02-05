Вся в слезах: победительница "Холостяка-13" Инна Белень прокомментировала ссору с Александром Тереном

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень, как и обещала, опубликовала в Instagram Stories видео, в которых поставила точку в истории со своим бывшим – главным героем реалити-шоу "Холостяк-13" Александром Тереном.

Вчерашний день оказался для девушки очень тяжелым, ведь после объявления об их расставании между Инной и Александром возникла публичная ссора. Терен обратился к подписчикам Белень, набросившимся на него с хейтерскими комментариями и проклятиями, а Инна, в свою очередь, вступилась за них. Затем Александр обвинил Инну в том, что она игнорирует его сообщения в мессенджерах и скрывала от него почти месяц свои сториз.

Александр Терен обвинил Инну в том, что она игнорировала его сообщение и скрыла от него сторозы

Девушка со слезами на глазах вышла в Instagram Stories и призналась, что она в шоке от этого публичного скандала. Инна добавила, что не хочет ссорится с ветераном войны.

Инна Белень

"То, что сейчас происходит на просторах Интернета, честно, не ожидала. После того общения, которое у нас было на проекте, когда вся страна смотрела за тем, какая сказка может быть, и когда после мы реально пытались строить отношения, а сейчас мне что-то пишут о подписчиках, которые просто...

Я не хочу этот спор, хотя бы из-за того, что спор с ветераном войны, который потерял ноги. У меня связаны руки, я не хочу разводить срач в Интернете, потому как бы я себя ни защищала, не отстаивала свое мнение, я буду плохой, потому что я иду на человека, который положил свое здоровье ради нашей страны", – сказала Белень.

Александр Терен и Инна Белень

Инна отрицает то, что скрывала от Александра свои стороз. Она показывала в них сборы для военных, донацию крови и хотела, чтобы Терен ею гордился. Кроме того, волонтер добавила, что никогда ничего плохого об Александре не говорила, потому что хотела с ним построить отношения.

"Я хочу, чтобы мной он гордился. Чего я буду скрывать сториз, где я провожу донации, где я сбрасываю деньги в поддержку ВСУ? Я вообще не понимаю, как я могу скрывать от него сториз? Во-первых, это очень тупо. Во-вторых, я всегда поддерживала его, я никогда в жизни не говорила о нем плохого слова. Я не буду ради одобрения аудитории поливать грязью человека, с которым я хотела построить отношения", – отметила Инна.

Еще Белень заявила, что может удалить свой аккаунт в Instagram и заняться семейной жизнью с мужчиной, который будет ее любить, защищать и уважать.

"Я готова удалить Instagram и погрузиться в семейную жизнь с мужчиной, который будет меня защищать, любить и уважать. Я готова быть мамой, я готова сидеть с детишками дома и не вести Instagram. Если это мне кто гарантирует, то я могу удалить Instagram хоть сейчас. Гарантий таких не было и до этого, поэтому не надо мне, пожалуйста, писать, вы знаете мои приоритеты, как раньше хотела семью, так и сейчас хочу семью", – объяснила девушка.

Инна также добавила, что она знает, какое отношение к себе она никогда не будет терпеть. Волонтер поблагодарила за все и поставила окончательную точку в своей истории с Тереном.

"На моей странице вы не увидите ни одного комментария больше о Саше. Я не вижу смысла расмусолировать больше эту тему. Своим отношением человек просто все показал. Еще раз: спасибо большое за все, что было между нами, спасибо за все, за позицию, за защиту. И, я думаю, на этой ноте мы просто закрываем эту тему", – подытожила Белень.

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень со слезами на глазах поставила точку в ее истории с Александром Тереном

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