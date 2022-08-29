Вся в стразах и серебре: Ферги зажигательно выступила на церемонии MTV Video Music Awards 2022

На сцене звезда была неподражаемой, а ее образ продуман до мелочей.
Легендарная Ферги появилась на сцене церемонии MTV Video Music Awards 2022. Звезда, которая в прошлом являлась вокалисткой хип-хоп группы The Black Eyed Peas, выступила с Джеком Харлоу и спела Glamourous. Джек до появления Ферги исполнял свою песню First Class.
Это совместное выступление стало действительно историческим, ведь трек Джека сэмплирует песню Ферги.
Номер пары был очень зажигательным, но также нельзя не отметить и образ Ферги, ведь на сцену суперзвезда вышла в серебристом мини-платье со стразами, в босоножках от Prada, с множеством украшений на запястьях и чокером на шее.
На платье певицы было написано красными стразами название песни Джеком Харлоу First Class. Эффектности образу добавило черное боа и прическа с локонами.
Glamorous - третий сингл Ферги, выпущенный в 2007 году. Песня входит в альбом The Dutchess. Сингл взлетел на вершину чарта Billboard, что сделало его одним из самых успешных ее релизов.
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