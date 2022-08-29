Вся в стразах и серебре: Ферги зажигательно выступила на церемонии MTV Video Music Awards 2022

На сцене звезда была неподражаемой, а ее образ продуман до мелочей.

Легендарная Ферги появилась на сцене церемонии MTV Video Music Awards 2022. Звезда, которая в прошлом являлась вокалисткой хип-хоп группы The Black Eyed Peas, выступила с Джеком Харлоу и спела Glamourous. Джек до появления Ферги исполнял свою песню First Class.

Ферги и Джек / Фото: Associated Press

Это совместное выступление стало действительно историческим, ведь трек Джека сэмплирует песню Ферги.

Номер пары был очень зажигательным, но также нельзя не отметить и образ Ферги, ведь на сцену суперзвезда вышла в серебристом мини-платье со стразами, в босоножках от Prada, с множеством украшений на запястьях и чокером на шее.

Ферги / Фото: Associated Press

На платье певицы было написано красными стразами название песни Джеком Харлоу First Class. Эффектности образу добавило черное боа и прическа с локонами.

Ферги и Джек / Фото: Associated Press

Glamorous - третий сингл Ферги, выпущенный в 2007 году. Песня входит в альбом The Dutchess. Сингл взлетел на вершину чарта Billboard, что сделало его одним из самых успешных ее релизов.

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