Вся в светло-фиолетовом: Ярослава Магучих в стильном образе прогулялась по Киеву

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 показала новый осенний лук.
Ярослава Магучих порадовала подписчиков в Instagram новой порцией фотографий с прогулки по центру по Киева.
Для своего выхода спортсменка выбрала монохромный аутфит в светло-фиолетовом цвете. На ней была жилетка, свитер и брюки, которые она скомбинировала с белыми кедами и бежевой сумочкой на цепочке.
Ярослава заплела себе колосок, сделала макияж в нежных оттенках и украсила уши длинными серьгами, а руки – часами и кольцами.
"Ловите немного фиолетового настроения", – подписала Магучих фото.
Напомним, ранее Ярослава Магучих показала, как в разноцветном купальнике релаксировала в бассейне.
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