Вся в светло-фиолетовом: Ярослава Магучих в стильном образе прогулялась по Киеву

Ярослава Магучих порадовала подписчиков в Instagram новой порцией фотографий с прогулки по центру по Киева.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Для своего выхода спортсменка выбрала монохромный аутфит в светло-фиолетовом цвете. На ней была жилетка, свитер и брюки, которые она скомбинировала с белыми кедами и бежевой сумочкой на цепочке.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава заплела себе колосок, сделала макияж в нежных оттенках и украсила уши длинными серьгами, а руки – часами и кольцами.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

"Ловите немного фиолетового настроения", – подписала Магучих фото.

Напомним, ранее Ярослава Магучих показала, как в разноцветном купальнике релаксировала в бассейне.

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