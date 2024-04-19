Вся в татуировках: Кайя Гербер снялась для глянца в необычном образе

Модель поделилась архивными снимками.
22-летняя американская модель и дочь супермодели Синди Кроуфорд – Кайя Гербер – решила вспомнить экстравагантную фотосессию для журнала Perfect Magazine, в которой принимала участие 2 года назад.
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На фото девушка позирует в необычном для себя образе – ее тело полностью покрыто татуировками. Без сомнений, это временные рисунки, но все равно выглядит впечатляюще. На черно-белых кадрах авторства Микаеля Дженсона она запечатлена в асимметричном черном топе и белом купальнике в рубчик.
Напомним, ранее Кайя Гербер попала под прицел папарацци в сером топе без белья.
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