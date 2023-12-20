Вся в трендах: Хейли Бибер под прицелом папарацци в оверсайз-пальто и шортах

Пара шла по улице и делала вид, что не замечает фотографов.
Американскую модель и основательницу косметического бренда Rhode - Хейли Бибер - заметили в Лос-Анджелесе в компании мужа Джастина Бибера. Пару сфотографировали на паркинге, а затем на улице.
It girl была в стильном и трендовом луке, ведь сочетала шерстяное оверсайз-пальто верблюжьего цвета от бренда The Row с черными туфлями от Sandy Liang в модели "Мэри Джейн".
Также на Хейли был красный наряд, состоящий их мини-шорт Los Angeles Apparel и свитшота с надписью New York, который она дополнила шерстяными носками, кепкой Nike, золотыми серьгами Bottega Veneta и сумкой Saint Laurent с короткими ручками. Волосы она заплела в две косички, сделала любимый латте-макияж, а на глаза надела солнцезащитные очки.
Джастин при этом был в характерном для себя образе, поскольку сочетал очень длинные мешковатые джинсы, которые аж волочились по асфальту, с белой футболкой, кроссовками и кепкой. Также на нем было серое худи, которое он надел только на одну руку.
Напомним, что также недавно девушка проводила время Нью-Йорке, где ее сфотографировали папарацци в мини-юбке и в баклажановом пальто с огромными плечами от The Attico из весенней коллекции 2024.
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