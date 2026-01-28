- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Вся в цветах и бабочках: Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке
Светская львица выбрала для своего выхода ансамбль от Alice + Olivia.
Пэрис Хилтон попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Светская львица продемонстрировала новый гламурный аутфит.
Она была одета в черный ансамбль с весенним разноцветным принтом цветов и бабочек от бренда Alice + Olivia. Наряд состоял из жакета, водолазки с высокой горловиной и брюк-клеш.
Аутфит Пэрис дополнила черными остроносыми туфлями и черной стеганой сумкой Chanel с ручками-цепочками.
У Хилтон была красивая прическа с локонами и боковым пробором, нежный макияж и французский маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки в черной оправе, а в ушах — массивные бриллиантовые серьги-гвоздики.
Напомним, Пэрис Хилтон вышла в свет в черном платье со стразами и накидке с мехом.