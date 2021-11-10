Вся в Versace: Эмили Ратажковски продефилировала по Нью-Йорку

Модель выглядела потрясающе.
Американская модель Эмили Ратажковски попала под прицел нью-йоркских папарацци, когда шла на съемку шоу The Daily Show, которое ведет Тревор Ноа.
Знаменитость была одета с ног до головы в вещи от бренда Versace: теплую трикотажную кофту, штаны и жилетку. Наряд она сочетала с босоножками на высоком каблуке, солнцезащитными очками и крупными сережками в ушах.
Сейчас модель довольно часто посещает различные шоу, чтобы продвигать свою книгу-эссе My Body ("Мое тело") - глубоко личное исследование феминизма, сексуальности и власти, отношение мужчин к женщинам и объяснений, почему женщины соглашаются с этим. Эти очерки описывают моменты из жизни Ратажковски, исследуя фетишизацию девушек и женской красоты, ее одержимость и презрение к женской сексуальности, извращенную динамику моды и киноиндустрии, а также серую зону между согласием и насилием.
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