Вся в Versace: Рита Ора пришла на кинофестиваль в Сиднее в мини и на огромных платформах

Британская певица Рита Ора продемонстрировала свой отличный вкус, когда вышла на красную дорожку Сиднейского кинофестиваля.

На певица был образ от итальянского бренда Versace, который состоял из твидового жакета в клетку и мини-юбки с пуговицами.

Рита дополнила свой гламурный образ сумочкой от этого же Модного дома и туфлями на высокой платформе. Также она накрутила волосы в объемные локоны, сделала очень яркий макияж и завершила лук несколькими украшениями.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Также отметим, что теперь певица носит на безымянном пальце золотое обручальное кольцо. Украшение она начала публично демонстрировать совсем недавно, после того, как призналась, что вышла замуж за режиссера Тайка Вайтити.

Тайка, кста, посетил это мероприятие со своей возлюбленной. Но в отличии от Риты он вышел на дорожку в наряде от Prada и украсил шею белыми жемчужными бусами.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: Getty Images

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