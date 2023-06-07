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Вся в Versace: Рита Ора пришла на кинофестиваль в Сиднее в мини и на огромных платформах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
76
Время на прочтение
1 мин
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Вся в Versace: Рита Ора пришла на кинофестиваль в Сиднее в мини и на огромных платформах

Рита Ора / Фото: Getty Images

Звезда выбрала эффектный и яркий лук от известного Модного дома.

Британская певица Рита Ора продемонстрировала свой отличный вкус, когда вышла на красную дорожку Сиднейского кинофестиваля.

На певица был образ от итальянского бренда Versace, который состоял из твидового жакета в клетку и мини-юбки с пуговицами.

Рита дополнила свой гламурный образ сумочкой от этого же Модного дома и туфлями на высокой платформе. Также она накрутила волосы в объемные локоны, сделала очень яркий макияж и завершила лук несколькими украшениями.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Также отметим, что теперь певица носит на безымянном пальце золотое обручальное кольцо. Украшение она начала публично демонстрировать совсем недавно, после того, как призналась, что вышла замуж за режиссера Тайка Вайтити.

Тайка, кста, посетил это мероприятие со своей возлюбленной. Но в отличии от Риты он вышел на дорожку в наряде от Prada и украсил шею белыми жемчужными бусами.

Рита Ора и Тайка Вайтити / © Getty Images
Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
76
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