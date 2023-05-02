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В наряде с 50 тысячами жемчужин: Ким Кардашьян позировала на Met Gala в "голом" платье Schiaparelli

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
2365
Время на прочтение
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В наряде с 50 тысячами жемчужин: Ким Кардашьян позировала на Met Gala в "голом" платье Schiaparelli

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Американская звезда реалити-шоу вновь стала гостьей этого мероприятия.

Образы Ким Кардашьян на Met Gala всегда очень активно обсуждаются. В прошлом году дива оскандалилась, появившись на мероприятии в культовом "голом" платье актрисы Мэрилин Монро, которое взяла напрокат у музея, поэтому было под вопросом, появится ли она на этом событии вновь. Однако еще за несколько дней до Met Gala Ким опубликовала в Instagram фото с кошкой Шупетт - любимицей покойного модельера Карла Лагерфельда, которая унаследовала часть его состояния.

Таким образом стало понятно, что Ким посетит это грандиозное и эксклюзивное событие.

На Met Gala в Метрополитен-музей Ким пришла в образе от бренда Schiaparelli, созданном Дэниелем Розберри. Платье полностью состояло из жемчуга, а корсет был пудрово-розовый и создавал иллюзию обнаженного тела.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Этим платьем Кардашьян почтила память Лагерфельда, поскольку он любил и часто использовал в нарядах жемчуг. А для его создания потребовалось более чем 50 тысяч пресноводных жемчужин и 16 тысяч хрустальных камней. Работала над ним дюжины мастеров, у которых ушло на это 1000 часов.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Дополняли костюм босоножки, высокая прическа и колье-чокер.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Также на Ким была необычная накидка с очень длинным шлейфом. Она была выполнена в молочном оттенке и имела крупную драпировку, которая выглядела роскошно.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Но Ким не была бы собой, если бы с ней что-то не случилось. В этот раз ее платье немного рассыпалось - некоторые жемчужинки отпали. Хорошо, что женщина взяла с собой 9-летнюю дочь Норт, которую попросила собрать потерянные детали. В интервью она призналась, что это были настоящие жемчужины и Норт клала их в свою сумочку.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press
Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
2365
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