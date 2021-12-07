Вся в жемчуге и под руку с мужем: Клаудия Шиффер на красной дорожке в Лондоне

Вся в жемчуге и под руку с мужем: Клаудия Шиффер на красной дорожке в Лондоне

51-летняя Клаудия Шиффер вместе с мужем 50-летним режиссером Мэтью Воном вместе посетили премьеру фильма "Человек короля" в Лондоне.

Знаменитая блондинка продемонстрировала свою идеальную фигуру в эффектном платье Balmain, украшенном жемчугом и на широких бретельках, которое дополнила маленький черным клатчем, тоже украшенном жемчугом.

Мэттью Вон и Клаудия Шиффер / Getty Images

Шею супермодели украшала подвеска с жемчужиной, на пальцах также было несколько колец с жемчугом, белокурые волосы Шиффер красиво уложила волнами и сделала легкий макияж в натуральных оттенках.

Фильм "Человек короля" режиссера Мэттью Вона - приквел к фильмам 2014 года "Король: Секретная служба" и "Король: Золотое кольцо" 2017 года. Фильм расскажет историю становления самого первого независимого разведывательного агентства Kingsman. Грядет ужасная война, которую развязали выдающиеся криминальные гении и тираны. И только один человек при помощи своего сына может ее остановить, бросив вызов злу.

Клаудия Шиффер / Getty Images

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