Вся в золоте: Ева Мендес снялась в фотосете, приуроченному к ее 50-летию

Актриса давно не появлялась в глянце, поэтому новые фотографии порадовали поклонников звезды.

Американская актриса и жена актера Райана Гослинга – Ева Мендес – редко выходит в свет и снимается для глянца. Однако для журнала People она сделала исключение и приняла участие в фотосете, посвященном женщинам-звездам старше 50.

Сложно поверить, но 5 марта этого года Ева отметила 50-летие – выглядит она отлично.

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Мендес позировала в золотых блестящих луках, красиво оттеняющих цвет ее волос: костюме, состоявшем из брюк-палаццо и длинной юбки, и в платье с юбкой-плиссе.

"Жизнь – это карнавал", - подписала Ева видео, на котором запечатлен бэкстейдж фотосессии.

Напомним, ранее мы рассказывали о знаменитостях, которым уже больше 50, но об их возрасте сложно догадаться. Эти люди для кого-то пример для подражания и вдохновение, а для кого-то - просто личности, за которыми интересно наблюдать.

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