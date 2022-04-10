Вторая попытка через 20 лет: Дженнифер Лопес и Бен Афлек обручились

Самая популярная пара Голливуда опять попытается создать семью.

В прошлом году стало известно о воссоединении самой популярной пары Голливуда - Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Знаменитости решили опять встречаться после ого, как в 2003 году отменили свою свадьбу. Весь 2021 год пара активно вместе появлялась на публике, неоднократно была замечена во время прогулок по городу и на шопинге, также они много проводили времени с детьми друг друга и путешествовали.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Теперь же стало известно, что Лопес и Аффлек обручились во второй раз, сообщает Vogue. Официального заявления от пары не было, но 7 апреля Дженнифер попала в объективы папарацци во время шопинга в мебельном магазине, чтобы купить вещи для их с Беном нового общего дома, который они недавно приобрели за 50 миллионов долларов. Внимание в образе звезды привлекло кольцо с огромным зеленым бриллиантом, которое красовалось на безымянном пальце левой руки.

На следующий день на сайте OnTheJLo.com, Джей Ло появилось короткое видео, в котором она демонстрирует обручальное кольцо с этим же довольно редким зеленым бриллиантом. "Ты идеальный", - говорит звезда за кадром.

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / OnTheJLo.com

Напомним, что Лопес и Аффлек встречались в начале 2000-х и были обручены в 2002-м, но в 2003 году их свадьба была отменена за день до торжества, что тогда произошло пара никогда не расказывала. После расставания с Аффлеком Дженнифер вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила от него близнецов Эмму и Макса, а Бен в 2005 году женился на актрисе Дженнифер Гарнер, и в этом браке у них родилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Associated Press

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