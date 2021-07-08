Второй день Каннского кинофестиваля: эффектные аутфиты звезд на красной дорожке

Второй день Каннского кинофестиваля: эффектные аутфиты звезд на красной дорожке

Во второй день кинофестиваля селебрити, как сговорились, и пришли в откровенных нарядах.

Вчера, 7 июля, на Лазурном побережье состоялся второй день 74-го международного Каннского кинофестиваля. Звездное дефиле на красной дорожке порадовало не меньше, чем в первый день. Оно было особенно пикантным, так как звезды выбрали откровенные . Давайте рассмотрим самые эффектные выходы селебрити.

Софи Марсо появилась перед публикой в элегантном белом платье с черной вставкой, асимметричной проймой и небольшим шлейфом. Под нарядом не было нижнего белья и выглядело это провокационно.

Софи Марсо в Каннах / Associated Press

Софи Марсо в Каннах / Associated Press

Супермодель 90-х Ева Герцигова выбрала очень откровенный наряд. Она сочетала черные брюки, расшитые пайетками, от Alberta Ferretti за 3 695 долларов и белый топ с рюшами, который полностью открывал спину и частично - на самом деле довольно глубоко - обнажил грудь.

Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

Диана Крюгер тоже решила выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля без бюстгальтера. На ней было черное роскошное платье от Armani Prive с пышной юбкой. Верхняя часть наряда состояла из двух полосок ткани, которые едва прикрывали грудь актрисы.

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Экс-"ангел" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул - блистала в сексуальном белом платье от Etro с американской проймой и небольшим шлейфом. Ткань платья не скрывала формы груди красавицы. Спина Кэндис была полностью обнаженной.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Французская 32-летняя актриса Ноэми Мерлан предстала перед фотографами в золотистом жакете оверсайз с черным воротником и лацканами, а также с прорезными рукавами. Под ним отсутствовал бюстгальтер, потому Ноэми с удовольствием поворачивалась к фотографам немного боком, чтобы продемонстрировать свой обнаженный бюст.

Ноемі Мерлан / Associated Press

Хелен Миррен прибыла на кинофестиваль в женственном белом платье миди с плиссированной юбкой. Осиную талию она подчеркнула черным лакированным поясом. Платье Миррен дополнила черными туфлями в белый мелкий горох. На голове был обруч в шахматный принт.

Хелен Миррен / Associated Press

Хелен Миррен / Associated Press

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