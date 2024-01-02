Вы этого точно не знали: факт о сериале "Друзья", который вас удивит

Может показаться, что о сериале "Друзья", который вышел на экраны еще в 1994 году, преданные поклонники уже знают все, но есть еще один секрет, который, возможно вас удивит.

В своем недавнем посте блогер Скотт Вествуд обратил внимание на виды из окон в 14-й серии последнего 10-го сезона сериала. Как оказалось, они совпадают с видами из окон из другого культового проекта - фильма "Один дома".

Гараж в окне дома, который хотят купить Чендлер и Моника, аналогичный гаражу через дорогу от дома Маккалистеров. Кроме того, из обоих домов также можно увидеть отдельный дом с венком на входной двери.

Однако, тайна раскрылась очень быстро. Как оказалось Чендлер и Моника не покупали в сериале дом Маккалистеров, о чем рассказал в комментариях к видео один из сотрудников, работающий над сериалом.

"Я был арт-директором в сериале Друзья, и дом был декорацией. Актеры вошли в парадную дверь, и мы увидели улицу. Мы использовали фон компании Pacific Studios, которая была создана для "Один дома", потому что она лучше всего смотрелась через дверь и окна. Отличный глаз, друг мой!", - написал Дарен Джейнс.

Коментарий Дарена Джейнса

Но также напомним, что настоящий дом Маккалистера находится в Иллинойсе, а Чендлер и Моника приехали в той серии выбирать дом в пригород Нью-Йорка.

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