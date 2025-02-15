Вы этого точно не знали: три секрета о нарядах героини из романтического фильма "Шопоголик"

Этот фильм не стал классикой кино или картиной, которую многие пересматривают, однако он запомнился оригинальными нарядами актеров.
Гардероб главной героини этого фильма 2009 года был очень ярким и эклектичным. Таким образом художник по костюмам Патриция Филд показала, что у девушки нездоровое отношение с одеждой и она готова спускать на нее все свои деньги, даже оказываясь при этом в долгах.
Однако подходила к выбору этих самых нарядов Филд очень ответственно и на самом деле есть несколько секретов относительно трех главных образов героини Ребекки Блумвуд, которыми она поделилась.
Платье подружки невесты. По словам Филд она хотела, чтобы наряд был очень ярким и веселым, а также, чтобы все наряды подружек невесты в фильме были разными и девушки в них напоминали райских птичек.
Фиолетовое платье для интервью. Патриция хотела, чтобы наряд был ярким, но у бренда не было подходящего оттенка, поэтому она попросила разрешения воссоздать дизайн платья в своем ателье и ей разрешили. Так и появилось фиолетовое платье Ребекки в фильме.
Клетчатое пальто. Эта вещь должна была сыграть в фильме важную роль - героиня обменяла его на платье у бродяжки на улице - поэтому Патриция решила выбрать очень яркое пальто, которое зритель точно бы запомнил.
Также отметим, что несмотря на довольно скромный бюджет в 44 миллиона долларов и банальный сюжет, который довольно сильно критиковали, картина не провалилась в прокате и принесла своим создателям 108,3 миллиона долларов. В этом году "Шопоголику" исполнилось уже 16 лет и по такому поводу мы вспоминали яркие и немного сумасшедшие образы главной героини.
Читайте также:
- 10 самых сексуальных образов из знаменитых фильмов
- Для внимательных: сериалы и фильмы, где герои носят одинаковые наряды
- Образы, которые вы захотите повторить: что носила героиня фильма "Когда Гарри встретил Салли"
- Когда костюмеры постарались: сериалы с самыми красивыми нарядами
- Мода 1912 года: какими образами вдохновлялась костюмер фильма "Титаник"