"Вы крутые!": Андре Тан обратился к украинцам и восхитился их мужеством

Дизайнер решил психологически поддержать украинцев.

С начала полномасштабного вторжения РФ дизайнер Андре Тан полностью сосредоточил все свое производство на помощи украинской армии. Производство дизайнера отшивает для ВСУ белье, верхнюю одежду, разгрузки, балаклавы и другие необходимые вещи.

На своей странице в Instagram Андре Тан решил поддержать украинцев и словом.

"Вы крутые!



Если вы читаете этот пост, значит, вы крутые. Подумайте сами: вы пережили 2 месяца кромешного ада, при этом работая, помогая родным и близким, волонтеря или стоя в теробороне. В наше время не нужно идти в кино, чтобы увидеть супергероев. Достаточно посмотреть в зеркало.

Не стоит целыми днями сидеть и просчитывать, что будет, строить какие-то сложные модели и вечно рассуждать о будущем. Какой будет курс доллара, что будет с экономикой и ценами. Сейчас это от вас не зависит. Не стоит вгонять себя в негатив, просто потому что вы прочитали чье-то мнение в интернете.

За вами — делать все возможное для себя, для близких, для Украины. Самоотверженно делать то, что требуется лично от вас. И будь что будет.

Самое главное, помните: если вы находитесь в полной темноте и видите свет вдалеке, не нужно колебаться. Нужно просто идти на свет и надеяться на лучшее", - написал Тан.

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