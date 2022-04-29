"Вы крутые!": Андре Тан обратился к украинцам и восхитился их мужеством

Дизайнер решил психологически поддержать украинцев.
С начала полномасштабного вторжения РФ дизайнер Андре Тан полностью сосредоточил все свое производство на помощи украинской армии. Производство дизайнера отшивает для ВСУ белье, верхнюю одежду, разгрузки, балаклавы и другие необходимые вещи.
На своей странице в Instagram Андре Тан решил поддержать украинцев и словом.
"Вы крутые!
Если вы читаете этот пост, значит, вы крутые. Подумайте сами: вы пережили 2 месяца кромешного ада, при этом работая, помогая родным и близким, волонтеря или стоя в теробороне. В наше время не нужно идти в кино, чтобы увидеть супергероев. Достаточно посмотреть в зеркало.
Не стоит целыми днями сидеть и просчитывать, что будет, строить какие-то сложные модели и вечно рассуждать о будущем. Какой будет курс доллара, что будет с экономикой и ценами. Сейчас это от вас не зависит. Не стоит вгонять себя в негатив, просто потому что вы прочитали чье-то мнение в интернете.
За вами — делать все возможное для себя, для близких, для Украины. Самоотверженно делать то, что требуется лично от вас. И будь что будет.
Самое главное, помните: если вы находитесь в полной темноте и видите свет вдалеке, не нужно колебаться. Нужно просто идти на свет и надеяться на лучшее", - написал Тан.
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