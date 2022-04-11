"Вы не жалеете ни сил, ни времени на помощь": Наталья Могилевская поблагодарила волонтеров

Певица присоединилась к флешмобу.

Наталья Могилевская присоединилась к флешмобу #спасибоволонтерам, который запустил канал "1+1" к Международному благодарительству волонтерам 20 апреля.

Певица записала видео, в котором поблагодарила волонтеров за их работу. Она также призвала всех присоединяться к флешмобу.

"Низкий поклон всем волонтерам! Вы не жалеете ни сил, ни времени на помощь! Вы — добро! Слава Украине! Вместе к победе!" – написала Могилевская.

Напомним, флешмоб поддержали Алла Мазур, Юлия Санина, Юрий Горбунов, Валентина Хамайко, Александр Педан и другие.

К слову, чтобы присоединиться к флешмобу, нужно:

Сделать пост или сториз в социальных сетях с благодарностью волонтерам

Обязательно добавить хештег #благодарюволонтерам

Отметить @1plus1_ru в публикации или сториз.

А к Международному дню благодарности волонтерам "1+1" опубликует видеоролик, в котором покажут всех участников флешмоба и самих волонтеров, которые ежедневно помогают Украине приблизить победу.

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