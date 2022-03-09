"Вы невероятные и весь мир за вами": Дженнифер Энистон обратилась к украинцам

"Вы невероятные и весь мир за вами": Дженнифер Энистон обратилась к украинцам

Нет сегодня в мире страны, где бы не говорили про Украину и ее героический народ.

Американцы и американские звезды очень активно поддерживают украинцев и морально, и финансово. Актриса Дженнифер Энистон обратилась к своим подписчикам (хотя делает это в Instagram крайне редко) с просьбой помочь Украине.

"Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и людей — как солдаты, как матери, как организаторы, как попечители беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вами Я знаю, что сложно понять, как лучше всего поддержать, поэтому я связываю некоторые ресурсы и способы присоединиться к поддержке этих женщин через пожертвования здесь (и в моих историях!!). #Международный женский день", - написала вчера пост Энистон.

Актриса отметила фонды, через которые можно отправлять помощь Украине.

⁃ Вернись живым (@savelife.in.ua) — киевская организация, которая позволяет делать пожертвования для прямой поддержки украинских солдат предметами первой необходимости, едой, припасами: (www.comebackalive.in.ua/donate)

⁃ @wckitchen круглосуточно доставляет еду через границы для семей (в основном женщин и детей) в Украине, а также поставляет еду в лагеря беженцев в соседних странах, таких как Польша и Румыния: (www.wck.org)

⁃ @careorg уделяет особое внимание поддержке женщин и семей с помощью продовольствия, воды и гигиенических наборов в экстренных случаях: (www.care.org)

⁃ @redcrossukraine поддерживает продуктами питания, жильем и медицинской помощью семьи, которые остались в Украине: (www.redcross.org.ua/donate)

Дженнифер Энистон / Associated Press

Напомним, Виктория Бекхэм в своих сториз также рассказывала об организациях, которые оказывают жизненно важную помощь и поддержку пострадавшим в Украине, а ее муж Дэвид привлек к помощи украинцам свой благотворительный фонд.

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