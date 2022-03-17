"Вы просили, и он вернулся!": сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли снова доступен на Netflix в США

Американский стриминговый сервис Netflix начал транслировать сериал "Слуга народа", главного героя которого играет президент Зеленский. В сериале он снимался задолго до того, как возглавить Украину.
"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным".
You asked and it’s back!— Netflix (@netflix) March 16, 2022
Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF
Права на трансляцию компания приобрела еще в 2016 году. Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года. Было снято три сезона. Сериал стал лауреатом кинопремии WorldFest Remi Award (категория "Сериалы"), World Media Festival (категория "Развлекательные телевизионные сериалы"). В 2018 году "Слуга народа" был награжден на международных фестивалях в США, Германии и Южной Корее, в том числе стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award и номинантом на Seoul International Drama Awards. Номинирован на Национальную телевизионную премию "Телетриумф 2018".
С началом российского вторжения в Украину 24 февраля в мире резко возрос спрос на права показа сериала "Слуга народа". К правообладателю, компании "Квартал 95", обратилось несколько онлайн-платформ и телеканалов из разных стран мира.
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