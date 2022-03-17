"Вы просили, и он вернулся!": сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли снова доступен на Netflix в США

"Вы просили, и он вернулся!": сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли снова доступен на Netflix в США

Американский стриминговый сервис Netflix начал транслировать сериал "Слуга народа", главного героя которого играет президент Зеленский. В сериале он снимался задолго до того, как возглавить Украину.

"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным".

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022

Права на трансляцию компания приобрела еще в 2016 году. Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года. Было снято три сезона. Сериал стал лауреатом кинопремии WorldFest Remi Award (категория "Сериалы"), World Media Festival (категория "Развлекательные телевизионные сериалы"). В 2018 году "Слуга народа" был награжден на международных фестивалях в США, Германии и Южной Корее, в том числе стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award и номинантом на Seoul International Drama Awards. Номинирован на Национальную телевизионную премию "Телетриумф 2018".

Сериал "Слуга народа" / uk.wikipedia

С началом российского вторжения в Украину 24 февраля в мире резко возрос спрос на права показа сериала "Слуга народа". К правообладателю, компании "Квартал 95", обратилось несколько онлайн-платформ и телеканалов из разных стран мира.

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