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"Вы просили, и он вернулся!": сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли снова доступен на Netflix в США

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"Вы просили, и он вернулся!": сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли снова доступен на Netflix в США

Владимир Зеленский / Getty Images

Американский стриминговый сервис Netflix начал транслировать сериал "Слуга народа", главного героя которого играет президент Зеленский. В сериале он снимался задолго до того, как возглавить Украину.

"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным".

Права на трансляцию компания приобрела еще в 2016 году. Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года. Было снято три сезона. Сериал стал лауреатом кинопремии WorldFest Remi Award (категория "Сериалы"), World Media Festival (категория "Развлекательные телевизионные сериалы"). В 2018 году "Слуга народа" был награжден на международных фестивалях в США, Германии и Южной Корее, в том числе стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award и номинантом на Seoul International Drama Awards. Номинирован на Национальную телевизионную премию "Телетриумф 2018".

Сериал
Сериал "Слуга народа" / uk.wikipedia

С началом российского вторжения в Украину 24 февраля в мире резко возрос спрос на права показа сериала "Слуга народа". К правообладателю, компании "Квартал 95", обратилось несколько онлайн-платформ и телеканалов из разных стран мира.

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