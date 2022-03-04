"Вы решаете свою судьбу": Леся Никитюк призвала россиян выходить на улицы

Украинская телеведущая обратилась к русскому народу.
Леся Никитюк обратилась к своим подписчикам из России. В видеообращении она призвала россиян не штурмовать магазины IKEA накануне закрытия, а выходить на улицы и митинговать против войны.
"Подписчики из России, меня зовут Леся Ивановна Никитюк. Вы проживали со мной путешествия, разочарования и достижения, но то, что сейчас происходит в моей стране, вы не можете со мной пережить, ведь это надо видеть, а видеть этого вы не можете, потому что ваши телеканалы вам этого не показывают, они вам нагло врут.
Давайте я вам расскажу, как началось наше сегодняшнее утро. Наше утро началось с того, что российские танки обстреляли Запорожскую атомную электростанцию - самую большую в Европе и в десять раз мощнее, чем Чернобыль. Если она взорвется, ударная волна дойдет аж до Урала. Наше утро началось с того, что в Житомире разбомбили школу и там же, в Житомире, разбомбили роддом - место, где должны рождаться, а не умирать. Вы можете остановить эту войну - идете на площади, не в IKEA, не в Apple.
Выходите на площади своих городов по будням в 19.00, по выходным в 14.00 - остановите эту войну, ведь она и против вас идет, против вашей экономики, задумайтесь. Вы будете решать судьбу своих детей, вы 140 миллионов людей или один человек, который потерялся в реальности", - сказала видео ведущая.
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