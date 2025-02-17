Выбрал черный наряд и символическую брошь: рассматриваем наряд Александра Рудинского на BAFTA

Актер презентовал миру украинские бренды на сцене одного из самых престижных мероприятий в мире.

Украинский актер Александр Рудинский получил 16 февраля свою первую награду BAFTA в Лондоне.

Картина "Камень, бумага, ножницы" (Rock, Paper, Scissors), в которой он сыграл главную роль, победила на церемонии в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Фото: Getty Images

На мероприятии Александр появился в наряде и украшениях от украинских брендов. В частности 28-летний актер выбрал костюм немного свободного фасона от бренда COVER, который дополнил черной рубашкой и золотой брошью от Guzema.

Фото: Getty Images

В некоторых случаях актер дополнял наряд длинным стильным пальто, которое тоже было черного цвета.

Фото: Getty Images

"Камень, бумага, ножницы" - фильм британско-немецкого режиссера Франца Бема, в котором рассказывается о войне в Украине. По сюжету кртины главный герой – 18-летний парень по имени Иван, чей отец работает хирургом. С первых дней русского вторжения отец Ивана начинает оперировать раненых, спасая их жизнь. Операции он проводит в бункере, однако информация об этом месте доходит до российских окупантов. Чтобы защитить свою семью и раненых, Иван берет в руки оружие и отправляется на поле боя.

Кроме Рудинского, в ленте также сыграли еще три украинских актера — Сергей Калантай в роли отца Ивана, Юрий Радионов и Александр Яценко в роли военных.

Читайте также: