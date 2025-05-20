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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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458
Время на прочтение
1 мин

Выбрала бахрому и бриллианты: Дакота Джонсон затмила всех гламурным образом в Каннах

Понедельник был очень насыщенным у актрисы Дакоты Джонсон, поскольку она появилась в Каннах на 78-м международном кинофестивале.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

На набережной Круазет, где проходит ежегодно мероприятие, звезда продемонстрировала несколько образов, в частности пришла на фотоколл посвященный фильму «Сплитсвилль».

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Для своего появления на публике она выбрала лаконичное черное платье от Модного дома Gucci. Это был наряд на тонких бретельках и с глубоким декольте, который красиво подчеркивала фигуру Дакоты. Платье она дополнила босоножками на каблуках тоже от Gucci и украшением для волос от Boucheron в виде веточки овса.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Затем состоялся ее выход на красную дорожку и наряд Дакота выбрала более гламурный. Актриса тоже носила платье от Gucci, но в этот раз оно было с бахромой — главным трендом 2025 года.

Платье без бретелек очаровывало своим женственным дизайном, а также пастельно-розовым оттенком, который снова очень популярен.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

В ушах у актрисы были гламурные серьги в виде лепестков и цветов.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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