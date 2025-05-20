Выбрала бахрому и бриллианты: Дакота Джонсон затмила всех гламурным образом в Каннах

Дакота Джонсон / © Associated Press

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На набережной Круазет, где проходит ежегодно мероприятие, звезда продемонстрировала несколько образов, в частности пришла на фотоколл посвященный фильму «Сплитсвилль».

Дакота Джонсон / © Associated Press

Для своего появления на публике она выбрала лаконичное черное платье от Модного дома Gucci. Это был наряд на тонких бретельках и с глубоким декольте, который красиво подчеркивала фигуру Дакоты. Платье она дополнила босоножками на каблуках тоже от Gucci и украшением для волос от Boucheron в виде веточки овса.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Затем состоялся ее выход на красную дорожку и наряд Дакота выбрала более гламурный. Актриса тоже носила платье от Gucci, но в этот раз оно было с бахромой — главным трендом 2025 года.

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Платье без бретелек очаровывало своим женственным дизайном, а также пастельно-розовым оттенком, который снова очень популярен.

Дакота Джонсон / © Associated Press

В ушах у актрисы были гламурные серьги в виде лепестков и цветов.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press