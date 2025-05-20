- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 458
- Время на прочтение
- 1 мин
Выбрала бахрому и бриллианты: Дакота Джонсон затмила всех гламурным образом в Каннах
Понедельник был очень насыщенным у актрисы Дакоты Джонсон, поскольку она появилась в Каннах на 78-м международном кинофестивале.
На набережной Круазет, где проходит ежегодно мероприятие, звезда продемонстрировала несколько образов, в частности пришла на фотоколл посвященный фильму «Сплитсвилль».
Для своего появления на публике она выбрала лаконичное черное платье от Модного дома Gucci. Это был наряд на тонких бретельках и с глубоким декольте, который красиво подчеркивала фигуру Дакоты. Платье она дополнила босоножками на каблуках тоже от Gucci и украшением для волос от Boucheron в виде веточки овса.
Затем состоялся ее выход на красную дорожку и наряд Дакота выбрала более гламурный. Актриса тоже носила платье от Gucci, но в этот раз оно было с бахромой — главным трендом 2025 года.
Платье без бретелек очаровывало своим женственным дизайном, а также пастельно-розовым оттенком, который снова очень популярен.
В ушах у актрисы были гламурные серьги в виде лепестков и цветов.