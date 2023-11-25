Выбрала бежевый оттенок: элегантная французская звезда Изабель Юппер позировала на красной дорожке

Кинофестиваль на протяжении уже более 20 лет собирает в одном месте кинематографистов, продюсеров, режиссеров и актеров со всего мира.

70-летняя французская актриса Изабель Юппер посетила ежегодный Марракешский международный кинофестиваль в Марокко, который стартовал 24 ноября и завершится 2 декабря. Для этого мероприятия женщина выбрала однотонное платье длины макси.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Платье было бежевого цвета и несмотря на свою простоту удивляло, в первую очередь дизайном, поскольку у него был один длинный рукав, а второй широкий, как балахон. Также у наряда была высокая горловина и небольшой шлейф.

Дополнила Юппер платье золотыми браслетами, серьгами и макияжем в теплой гамме.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Изабель Юппер очень любит необычные платья, например, на красной дорожке Венецианского кинофестиваля она позировала в серебристом наряде с бахромой из пайеток от бренда Balenciaga из коллекции 2024.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

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