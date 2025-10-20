Выбрала Elie Saab: Ева Лонгория пришла на мероприятие в перламутровом платье с пайетками и прозрачными акцентами

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория была в списке звездных красавиц, посетивших ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе.

На "красной" дорожке актриса сияла в гламурном аутфите. Она была одета в перламутровое платье с розовым оттенком по фигуре от бренда Elie Saab, которое было расшито пайетками.

Ева Лонгория / © Associated Press

Наряд имел красивое фигурное декольте, акцентные прозрачные вставки и шлейф. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру Лонгории. Под платьем было нюдовое белье.

У Евы была новая объемная укладка, закрученная внутрь, вечерний макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и перламутровый маникюр. Свой лук красавица завершила роскошным комплектом бриллиантовых украшений.

Напомним, Ева Лонгория в белом асимметричном платье от Victoria Beckham пришла на премьеру сериала о Виктории Бекхэм.