Выбрала Elie Saab: Ева Лонгория пришла на мероприятие в перламутровом платье с пайетками и прозрачными акцентами

50-летняя актриса выглядела безупречно и радовала глаз всех присутствующих.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория была в списке звездных красавиц, посетивших ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе.

На "красной" дорожке актриса сияла в гламурном аутфите. Она была одета в перламутровое платье с розовым оттенком по фигуре от бренда Elie Saab, которое было расшито пайетками.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Наряд имел красивое фигурное декольте, акцентные прозрачные вставки и шлейф. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру Лонгории. Под платьем было нюдовое белье.

У Евы была новая объемная укладка, закрученная внутрь, вечерний макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и перламутровый маникюр. Свой лук красавица завершила роскошным комплектом бриллиантовых украшений.

