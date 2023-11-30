Выбрала "голое" платье со стразами: эффектная звезда 2000-х Джессика Симпсон сияла на красной дорожке

Певица решила надеть трендовый среди знаменитостей наряд из прозрачной ткани.
43-летняя Джессика Симпсон, звезда 2000-х, впервые за длительное время вышла на красную дорожку. Певица посетила церемонию вручения наград Footwear News Achievement Awards, которая состоялась в Нью-Йорке.
Для светского мероприятия Джессика выбрала эффектное длинное "голое" платье. Наряд был телесного цвета и полностью прозрачным. Поэтому под низ она надела бежевое белье.
По всей длине платье украшали стразы, пайетки и кристаллы. Также наряд имел высокую горловину и американскую пройму.
Позируя на красной дорожке певица также решила продемонстрировать и гламурные босоножки на высоких платформах, приподняв подол платья.
Дополнила вечерний образ красавица легкой полупрозрачной накидкой с перьями, ярким макияжем, длинным серебристым маникюром и прической с распущенными волосами.
Этот выход звезды в свет произошел после того, как днем ранее ее заметили на улице в Нью-Йорке в длинной теплой шубе, голым животом и сумкой Chanel.
Читайте также:
- Приготовилась на все сто: певица Джессика Симпсон вышла в свет с роскошным маникюром
- В костюме с вырезами: 42-летняя Джессика Симпсон продемонстрировала эффектный лук от Versace
- Выглядит потрясающе: похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон появилась на публике в мини-платье