Выбрала "голое" платье со стразами: эффектная звезда 2000-х Джессика Симпсон сияла на красной дорожке

43-летняя Джессика Симпсон, звезда 2000-х, впервые за длительное время вышла на красную дорожку. Певица посетила церемонию вручения наград Footwear News Achievement Awards, которая состоялась в Нью-Йорке.

Джессика Симпсон / Фото: Associated Press

Для светского мероприятия Джессика выбрала эффектное длинное "голое" платье. Наряд был телесного цвета и полностью прозрачным. Поэтому под низ она надела бежевое белье.

По всей длине платье украшали стразы, пайетки и кристаллы. Также наряд имел высокую горловину и американскую пройму.

Джессика Симпсон / Фото: Associated Press

Позируя на красной дорожке певица также решила продемонстрировать и гламурные босоножки на высоких платформах, приподняв подол платья.

Джессика Симпсон / Фото: Associated Press

Дополнила вечерний образ красавица легкой полупрозрачной накидкой с перьями, ярким макияжем, длинным серебристым маникюром и прической с распущенными волосами.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Этот выход звезды в свет произошел после того, как днем ранее ее заметили на улице в Нью-Йорке в длинной теплой шубе, голым животом и сумкой Chanel.

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