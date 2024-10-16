Выбрала лаконичное платье: Кейт Хадсон пришла на вечеринку с обнаженными плечами

Актриса вышла в свет в Нью-Йорке.
Кейт Хадсон посетила вечеринку в честь 40-летия Fashion Group International Night of Stars, которая прошла в отеле Plaza Hotel в Нью-Йорке. Актриса помимо того, что была гостьей мероприятия, также вышла на сцену с речью и вручила награду.
Перед фотографами звезда позировала в лаконичном длинном черном платье. У этого наряда были длинные рукава и полностью открытые плечи, а вот юбка была немного расклешенной на подоле.
Образ Кейт дополнила только легкой укладкой, макияжем и босоножками на каблуках.
Этот лук Кейт был таким же лаконичным, как и выбранное ею платье для церемонии American Music Awards. Тогда она выбрала "пушистое" платье от бренда Fendi серебряного оттенка из коллекции осень-зима 2023-2024.
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