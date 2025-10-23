Выбрала лук в стиле старого Голливуда: телезвезда в серебряном платье похвасталась пышным декольте

Вики Паттисон / © Getty Images

Еще одна знаменитость привлекла наше внимание на церемонии вручения премии Pride Of Britain Awards 2025 в Лондоне. Это британская телезвезда Вики Паттисон, которая появилась на мероприятии в образе в стиле старого Голливуда.

На ней было серебряное корсетное полупрозрачное платье в пол приталенного силуэта, с узкими бретельками и небольшим шлейфом. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное декольте, которое подчеркнуло ее красивую пышную грудь.

Вики Паттисон / © Getty Images

У Вики была красивая прическа с локонами, уложенная на одну сторону, макияж с розовыми румянами и бежевой помадой и молочный отросший маникюр. Свой лук женщина завершила бриллиантовыми украшениями.