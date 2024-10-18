Выбрала наряд хищницы: Поппи Делевинь посетила вечеринку в честь модного бренда

Британская модель и светская львица Поппи Делевинь появилась на гламурной вечеринке в Лондоне.

Мероприятие проводилось по случаю запуска DeBute, нового модного бренда от ее подруг Лолы Бьют и Джаззи Де Лиссер, вдохновленного сестринством и женственностью.

На вечеринку Поппи пришла в эффектном платье в хищный леопардовый принт. Оно было обтягивающим и двухцветным, поскольку сочетало винный и черный оттенки. Также у наряда были имитация бюстгальтера с тонкими бретельками и высокий разрез сбоку на юбке.

Платье Делевинь носила в сочетании с черными сапогами на тонких шпильках и высокой прической-пучком.

Поппи Делевинь / Фото: Getty Images

А пока Поппи отдыхала на этом мероприятии, ее младшая сестра - известная модель Кара Делевинь - посетила открытие бутика бренда Burberry в Нью-Йорке. Девушка появилась на этом светском событии в шубе и кожаной юбке с разрезом.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

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