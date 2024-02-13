Выбрала наряд из архивов: Ребекка Фергюсон пришла в странном кружевном ансамбле на премьеру фильма

40-летняя шведская актриса Ребекка Фергюсон, сыгравшая в ремейке "Дюны" роль Леди Джессики, вышла на красную дорожку в Париже. Во Франции 12 февраля состоялась презентация второй части фильма.

Ребекка, как поклонница нестандартных нарядов, выбрала в этот раз лук от Модного дома Givenchy.

Наряд является винтажным, поскольку был представлен в коллекции 2010 года. Актриса надела кружевное платье с изобилием вышивки, а также высоким разрезом на юбке, которое дополнила жакетом, на котором тоже было много вышивки камнями и бисером.

Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

Волосы ей уложили в небрежную прическу, на лице сделали макияж с серыми тенями, однако большее внимание в луке все же привлекала обувь, поскольку на ней были двухцветные ботильоны на высокой фигурной платформе и шнурках.

Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

Также премьеру в Париже посетила актриса Зендея, которая в фильме исполняет роль Чани, возлюбленной главного героя. Девушка была в наряде от Модного дома Louis Vuitton.

Зендея / Фото: Getty Images

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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