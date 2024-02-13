Выбрала наряд из архивов: Ребекка Фергюсон пришла в странном кружевном ансамбле на премьеру фильма

Звезда отдала предпочтение винтажному наряду.
40-летняя шведская актриса Ребекка Фергюсон, сыгравшая в ремейке "Дюны" роль Леди Джессики, вышла на красную дорожку в Париже. Во Франции 12 февраля состоялась презентация второй части фильма.
Ребекка, как поклонница нестандартных нарядов, выбрала в этот раз лук от Модного дома Givenchy.
Наряд является винтажным, поскольку был представлен в коллекции 2010 года. Актриса надела кружевное платье с изобилием вышивки, а также высоким разрезом на юбке, которое дополнила жакетом, на котором тоже было много вышивки камнями и бисером.
Волосы ей уложили в небрежную прическу, на лице сделали макияж с серыми тенями, однако большее внимание в луке все же привлекала обувь, поскольку на ней были двухцветные ботильоны на высокой фигурной платформе и шнурках.
Также премьеру в Париже посетила актриса Зендея, которая в фильме исполняет роль Чани, возлюбленной главного героя. Девушка была в наряде от Модного дома Louis Vuitton.
В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.
Читайте также:
- С необычным огромным украшением на шее: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон сияла на красной дорожке
- Задрала платье на красной дорожке: актриса Ребекка Фергюсон шокировала модным лайфхаком
- С драпировкой и жемчугами: звезда "Дюны" вышла на красную дорожку в эффектном образе от Vivienne Westwood