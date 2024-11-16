Выбрала наряд от Versace: красивую Тейлор Свифт заметили папарацци с новой прической

Суперзвезда и миллиардерша Тейлор Свифт попала под прицел папарацци в Канзас-Сити, когда шла на на игру своего бойфренда Трэвиса Келси - он игрок в американский футбол.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Певица всегда пытается выбирать эффектные и интересные наряды для подобных выходов в свет. Например, в этот раз она отдала предпочтение костюму от Versace в мелкую клетку, который к тому же был винного оттенка.

Образ Тейлор дополнила сумкой Versace с короткими ручками, сапогами на каблуках и сатиновым корсетом от бренда Victoria’s.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Волосы в этот раз артистка уложила в высокую прическу - ранее она с такой не появлялась. Также на лице Тейлор сделала яркий макияж со стрелками и матовой помадой, и надела множество украшений, среди которых можно рассмотреть изделия от таких известных брендов как Louis Vuitton, David Yurman и Retrovai.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Певица любит интересные брендовые вещи и часто экспериментирует. Не так давно ее заметили в Нью-Йорке в корсетном платье с декольте от бренда Vivienne Westwood, которое имело не только драпировку, но и оригинальный принт.

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