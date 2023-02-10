Выбрала наряд с пайетками: модель Эмили Ратажковски сходила на вечеринку бренда Viktor and Rolf

Она пришла на это мероприятие, поскольку является теперь лицом их продукции.

Известную модель Эмили Ратажковски сфотографировали, когда она покидала вечеринку организованную нидерландским брендом Viktor and Rolf в честь аромата Flowerbomb ("Цветочная бомба"). Мероприятие проходило в ресторане в Нью-Йорке.

Эмили стала недавно лицом этого парфюма и снялась в рекламной компании.

На вечеринке, на которой она по сути была одной из главных звезд, появилась в черном костюме, который состоял из укороченной рубашки и брюк. Вещи был декорированы пайетками, а образ модель дополнила черными бархатными туфлями, объемными локонами и макияжем, акцент в котором был сделан на глазах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Аромат Flowerbomb - главный парфюмерный бестселлер бренда Viktor&Rolf. Аромат был представлен в 2005 году и стал сенсацией. Владеет парфюмерным брендом компания L’Oreal.

"Нам давно нравится Эмили Ратажковски и мы счастливы приветствовать ее в семье Viktor&Rolf. Как видно из ее работ, Эмили - многогранный талант. И эта многогранность делает ее идеальным воплощением аромата Flowerbomb", - сказали дизайнеры и основатели бренда Рольф Снурен и Виктор Хорстинг.

Читайте также: