Выбрала не белое платье: Хлоя Грейс Морец показала свой нежный свадебный наряд

Хлоя Грейс Морец / © Associated Press

Реклама

Актриса Хлоя Грейс Морец — бывшая девушка Бруклина Бекхэма, сына Дэвида и Виктории Бекхэм — вышла замуж. Она связала себя узами брака со своей возлюбленной моделью Кэтрин Хариссон.

Вместо традиционного белого платья Хлоя решила выбрать нежно-голубой наряд от Louis Vuitton. Ее платье было сшито по индивидуальному заказу креативным директором Модного дома Николя Жескьером.

У наряда Хлои был элегантный лиф, тонкие бретельки и нежный декор бисером и пайетками. Платье она дополнила оперными перчатками и длинной фатой в тон ее платья.

Реклама

«Мне нравится, что оно очень напоминает Старый Голливуд, и, конечно же, цвет — рождение цвета [синего] началось, когда я пошла на благотворительный гала-концерт Академии с LV и надела это синее кожаное платье. Помню, как сразу же поговорила со своим стилистом Нелл и подумала: может быть, нам стоит подумать о таком [цвете для моей свадьбы]?», — рассказала она изданию Vogue. «Это просто моё ощущение», — говорит Морец. «В детстве я никогда не представляла себе свадебное платье, поэтому, когда мы начали обсуждать, как оно будет выглядеть, я знала, что сделаю что-то нетрадиционное, не надену белое, и это будет выглядеть как-то по-другому, и мне кажется, так оно и есть».

Второй наряд актрисы был уже белым, но тоже нетрадиционным — она надела жакет, брюки и ковбойскую шляпу.

Ее невеста Кэтрин Хариссон выбрала более традиционный фасон и цвет — белый наряд с вышивкой, а также длинную фату.