Выбрала не платье и не юбку: звезда "Дому дракона" пришла на BAFTA в стильном нестандартном образе

Актриса выбрала наряд от культового британского бренда.

Милли Алкок

Милли Алкок / © Getty Images

25-летняя актриса Милли Алкок, которая сыграла главную роль Рейениры Таргариен в первом сезоне нашумевшего сериала «Дом дракона», появилась на церемонии BAFTA в Лондоне. Актриса вышла на красную дорожку в качестве одной из гостей мероприятия и привлекла внимание образом, ведь выбрала совсем нестандартный ансамбль.

Милли выбрала костюм с жакетом и брюками от британского бренда McQueen. Наряд был выполнен в темно-синем цвете, брюки при этом были в классическом дизайне, а вот жакет имел необычные лацканы, легкий напуск и подчеркнутую талию. Образ актриса дополнила высокой прической, очень легким макияжем и креативными серебряными украшениями. Главным акцентом образа стал белый топ с высокой горловиной, который Алкок носила под жакетом, он имел вырез и шнуровку.

Милли Алкок / © Getty Images

Милли Алкок / © Getty Images

Также у Милли новый оттенок волос — медовый. Сейчас актрису почти не узнать, ведь в своих последних проектах она имела светлые белокурые волосы, а также с такой прической посещала гала-вечер в Музее американской Академии кино в прошлом году.

Милли Алкок со светлыми волосами в Музее американской Академии кино / © Associated Press

Милли Алкок со светлыми волосами в Музее американской Академии кино / © Associated Press

