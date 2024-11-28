Выбрала не свой размер: певица Талия Сторм надела неудачное платье на красную дорожку

Платья такого стиля она надевает уже не первый раз, однако впервые не угадала с размером.

26-летняя британская певица Талия Сторм посетила европейскую премьеру фильма "Робби Уильямс: Better Man" - это полубиографический фильм 2024 года о поп-певце Робби Уильямсе. Мероприятие прошло в Лондоне, а Талия на нем позировала в длинном черном платье.

Наряд девушки выглядел оригинально и эффектно. Это было платье с декольте и вырезом на талии, также у него были тонкие бретельки и чашки, намного меньше груди.

Вечерний наряд Талия дополнила белой пушистой шубой и туфлями на огромной платформе. Шею певицы украшало лаконичное колье с бриллиантами.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Прическа у нее была объемной, а на лице Талия сделала свой любимый насыщенный макияж.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

На подобных мероприятиях Талия Сторм - частый гость, ведь ранее она продемонстрировала эффектный лук на гламурном светском мероприятии в Лондоне - гала-вечере "Элтон Джон: Никогда не слишком поздно", который состоялся в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля. Тогда на ней было крохотное бюстье розового цвета и похожая шуба.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

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