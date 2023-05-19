Выбрала необычный образ: Кейт Бланшетт удивила аутфитом на фотоколле в Каннах

Австралийская актриса сейчас находится в Каннах, где проходит 76-й Каннский кинофестиваль.

Кейт Бланшетт позировала фотографам на фотоколле фильма "Новенький" на 76-м международном кинофестивале в Каннах, который проходит в эти дни на юге Франции.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для своего выхода на публику звезда выбрала интересный наряд от Louis Vuitton. Он состоял из удлиненной полосатой рубашки, расшитой вышивкой и камнями и свободного кроя брюк. Обула Кейт черные туфли с открытыми носами на каблуках. Также ее талию подчеркивал тонкий пояс с интересным цветочным декором.

У нее был лаконичный макияж в натуральных оттенках, волосы она собрала в низкий хвост и решила обойтись без украшений и каких-либо других аксессуаров.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что 80-летний Харрисон Форд посетил Каннский кинофестиваль с женой. Одним из самых ожидаемых фильмов 76-го Каннского кинофестиваля стало продолжение культовой франшизы об Индиане Джонсе.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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