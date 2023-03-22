Выбрала нежный образ и собрала волосы: супермодель Миранда Керр на женском саммите Forbes Australia

Этот наряд выглядел на 39-летней знаменитости просто потрясающе.

Австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр посетила мероприятие в Сиднее - женский саммит Forbes Australia, где выступила с докладом "Сила успеха". Миранда помимо модельной карьеры также является основателем и генеральным директором косметического бренда KORA Organics, о котором и рассказала во время своего выступления.

Для мероприятия Керр выбрала нежное платье на тонких бретельках, состоящее из двух шаров ткани - плотной белой и кружевной, на которую был нанесен цветочный рисунок.

Наряд идеально выглядел на стройной фигуре знаменитости, а дополнила она образ золотистыми слингбэками, нюдовым маникюром и несколькими золотыми украшениями, среди которых были серьги от Tiffany & Co. Волосы она собрала в высокую прическу.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

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