Выбрала особенное платье: актриса Брук Шилдс надела семейную реликвию на балет в Нью-Йорке

Сколько лет этому уникальному наряду актриса не сообщила.

9 октября состоялся осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета. Гостьей мероприятия стала актриса и модель Брук Шилдс, известная многим по первой экранизации романа "Голубая лагуна". 59-летняя женщина надела на это мероприятие особое платье, поскольку ранее оно принадлежало ее матери - Тери Шилдс, которая умерла в 2012 году.

Это было платье с расклешенными длинными рукавами. Юбка у платья была однотонной, а выполнено оно в нежно-кремовом оттенке. Верхняя часть платья и рукава были расшиты бисером, жемчужинами и камнями.

Платье матери Брук носила в сочетании с гламурными серебристыми балетками и клатчем-коробкой. Также актриса дополнила образ серьгами с жемчугом, сделала нежный вечерний макияж и лаконичную прическу. На ее руке также красовался теннисный браслет и культовый золотой браслет Love от Cartier.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

О том, что на ней платье матери Брук рассказала в коротком интервью Микки Бланком, а та опубликовала видео в Instagram.

"Платье моей матери, которое она носила, когда встречалась с королевой", - поделилась Брук.

Это появление актрисы на мероприятии произошло на следующий день после того, как она вывела на красную дорожку свою дочь-красавицу - 21-летнюю Роуэн Фрэнсис Хенчи.

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