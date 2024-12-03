Выбрала полностью прозрачное платье: дочь Джуда Лоу скопировала наряд Анджелины Джоли

Девушка решила скопировать наряд голливудской звезды, который в конце лета активно обсуждали в прессе.
24-летняя британская модель Айрис Лоу - дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост - повеселилась на вечеринке в Лондоне. Девушка посетила мероприятие Perfect X Dolce & Gabbana Beauty Christmas party.
На Айрис было длинное и полностью прозрачное платье от бренда Saint Laurent с драпировкой, складками и оригинально собранной в узор тканью на животе. Также у платья был небольшой шлейф, а носила девушка его в сочетании с босоножками на каблуках и золотыми украшениями.
Свои короткие светлые волосы Айрис уложила в лаконичную прическу.
Этот образ британской модели стал модным повтором, ведь точно такое же платье, только не прозрачное, надела на Венецианском кинофестивале актриса Анджелина Джоли в этом году.
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