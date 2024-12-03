Выбрала полностью прозрачное платье: дочь Джуда Лоу скопировала наряд Анджелины Джоли

24-летняя британская модель Айрис Лоу - дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост - повеселилась на вечеринке в Лондоне. Девушка посетила мероприятие Perfect X Dolce & Gabbana Beauty Christmas party.

На Айрис было длинное и полностью прозрачное платье от бренда Saint Laurent с драпировкой, складками и оригинально собранной в узор тканью на животе. Также у платья был небольшой шлейф, а носила девушка его в сочетании с босоножками на каблуках и золотыми украшениями.

Свои короткие светлые волосы Айрис уложила в лаконичную прическу.

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Этот образ британской модели стал модным повтором, ведь точно такое же платье, только не прозрачное, надела на Венецианском кинофестивале актриса Анджелина Джоли в этом году.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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