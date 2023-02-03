Выбрала принт "собачий зуб": элегантная Памела Андерсон попала под прицел папарацци

Видеть столь закрытый и элегантный наряды было очень непривычно на актрисе.

Секс-символ 90-х, звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" опять оказалось мишенью фотографов, которые поджидали ее возле отеля в Нью-Йорке. На днях состоялась премьера откровенного документального фильма 55-летней актрисы, где она рассказала о своей жизни, карьере и злополучной секс-видео, которое украли из ее дома.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Памела выглядела потрясающе, была очень элегантно и женственно одета, а также сделала высокую прическу. Актриса, которую обычно мы привыкли видеть в сексуальных и откровенных образах, в этот раз выбрала полностью закрытый костюм-тройку с принтом "собачий зуб" с жакетом, блузой с бантом и юбкой, подол которой украшала бахрома.

Образ Андерсон дополнила черными кожаными перчатками и замшевыми сапогами.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Днем ранее она посетила специальный показ своего документального фильма "Памела, история любви" в красивом молочном платье.

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