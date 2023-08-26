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Выбрала провокационный лук: американская актриса в латексном платье блеснула сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
714
Время на прочтение
1 мин
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Выбрала провокационный лук: американская актриса в латексном платье блеснула сексуальным декольте

Николь Бойд Марджера / Фото: Getty Images

Николь Бойд Марджер собралась на вечеринку в образе в стиле сексуальной готики.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала актриса и жена американского скейтбордиста и телеведущего Бема Марджеры – Николь Бойд Марджера.

Женщина привлекла внимание провокационным аутфитом. На ней было черное латексное платье за колени и на бретельках, отлично подчеркнувшее ее сексуальную фигуру. Главный акцент в образе Бойд был на сексуальном пышном декольте.

Николь Бойд Марджера / © Getty Images
Николь Бойд Марджера / Фото: Getty Images

Наряд Николь дополнила черными туфлями и сумкой с золотистыми металлическими шипами.

Женщина сделала черный маникюр, укладку с локонами, макияж смоки-айс, уши украсила золотистыми серьгами-кольцами с бахромой, а руки – браслетами.

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Дата публикации
Просмотры
714
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