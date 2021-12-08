В стильных образах: дочь Майкла Джексона вручила награду Кардашьянам

23-летняя дочь Майкла Джексона появилась на церемонии People's Choice Awards, которая состоялась 7 декабря в Санта-Монике. Ежегодно премия присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.

На красной дорожке Пэрис появилась в коричневом платье от Vivienne Westwood из коллекции 2020 года. Наряд имел декольте-сердце, много оборок и драпировок. Оригинальности платью добавляла синяя кайма на декольте и подоле, а также объемный бант сбоку. Дополнили этот наряд клетчатые босоножки на высокой платформе и украшения.

Пэрис Джексон / Associated Press

Второй наряд, в котором девушка вышла на сцену, чтобы представить победителя в номинации "Реалити-шоу года", кстати, в ней победил проект "Семейство Кардашьян", стало платье в бордовом цвете, на одно плече и с аппликацией.

Пэрис Джексон / Getty Images

На сцену за престижной наградой вышли не все представители звездного семейства, а только Хлоя, Ким и их мать Крис Дженнер.

Ким, Хлое Кардашьян и Крис Дженнер / Getty Images

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