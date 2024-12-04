Выбрала винтаж: Анджелина Джоли надела особенный наряд и украшение на мероприятие в Нью-Йорке

В понедельник, 2 декабря, 49-летняя обладательница премии "Оскар" - актриса Анджелина Джоли - посетила мероприятие проводимое в Нью-Йорке, в кинотеатре Cipriani Wall Street. Она была среди тех, кому вручили ежегодную премию The Gothams Film Awards.

Выбирая наряд для мероприятия актриса опять обратилась к магазину винтажных вещей Mon Vintage и там подобраля для себя наряд от Pierre Balmain из газора и бархата, который был создан брендом около 1969 года. Это было свободное платье без рукавов и состоящее из двух частей.

Носила наряд Анджелина в сочетании с босоножками от Aquazzura на платформе и особым украшением - золотым браслетом на руке от Line Vautrin 1950-х годов, который сделан из бронзы.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Волосы она распустила, сделала лаконичный макияж. Посетила она мероприятие с Пабло Ларраином - режиссером фильма "Мария", в котором Джоли сыграла главную роль.

Анджелина Джоли и Пабло Ларраин / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее в Mon Vintage актриса нашла уникальное платье - настоящий музейный экспонат - белый наряд от Madame Grès с множеством плиссировок.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

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