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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Выбрала яркий наряд и аксессуары: императрица Японии посетила мероприятии в Монгории

По приглашению президента Монголии император Японии Нарухито и императрица Масако посетили эту страну с государственным визитом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Император Нарухито и императрица Масако

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

11 июля они вместе с президентом и первой леди приняли участие в церемонии открытия Наадама, традиционного монгольского праздника, на национальном стадионе в столице.

Императрица на этом мероприятии появилась в костюме кобальтового цвета, который включал тунику с длинными рукавами и воротником-стойкой, а также широкие брюки-палаццо. Наряд Масако дополнила синими туфлями на каблуках и лаконичным клатчем, который был расшит бисером. Волосы она собрала в элегантный низкий пучок, а также добавила к луку украшения — серьги и крупную брошь в виде цветка.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Напомним, что ранее императрицу Масако сфотографировали в Монгории в образе голубого цвета. На ней был костюм, состоявший из приталенного жакета с белой каймой и голубыми пуговицами и юбки миди прямого силуэта. Аутфит она дополнила голубой шляпой с белым бантом, голубым клатчем, перчатками и кожаными туфлями.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

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